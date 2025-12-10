Бене — о попадании в топ-3 общего зачёта после Эстерсунда: возможно, я на своём месте

Французская биатлонистка Камиль Бене призналась, что попадание в топ-3 общего зачёта после первого этапа Кубка мира – 2025/2026 в Эстерсунде (Швеция) стало для неё неожиданностью.

— После первого этапа вы — третья в общем зачёте. Что чувствуете, когда понимаете, что боретесь наравне с сильнейшими?

– Это немного странно, и в то же время я думаю: почему бы и нет? В конце концов, возможно, я тоже на своём месте. И это заставляет меня хотеть бороться за подиумы, за цветочные церемонии. И, может быть, за высокое место в общем зачёте. Посмотрим по ходу зимы, как всё пойдёт. Почему бы не попробовать войти в топ-10 или даже в топ-5 общего зачёта. Посмотрим в конце сезона, но мне очень хочется занять своё место в мировой элите, – приводит слова Бене RMC Sports.

На этапе в Швеции Камиль Бене стала третьей в супермиксте и в индивидуальной гонке, а также заняла четвёртое место в гонке преследования и 13-е – в спринте.