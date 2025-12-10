Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Бене — о попадании в топ-3 общего зачёта после Эстерсунда: возможно, я на своём месте

Бене — о попадании в топ-3 общего зачёта после Эстерсунда: возможно, я на своём месте
Комментарии

Французская биатлонистка Камиль Бене призналась, что попадание в топ-3 общего зачёта после первого этапа Кубка мира – 2025/2026 в Эстерсунде (Швеция) стало для неё неожиданностью.

— После первого этапа вы — третья в общем зачёте. Что чувствуете, когда понимаете, что боретесь наравне с сильнейшими?
– Это немного странно, и в то же время я думаю: почему бы и нет? В конце концов, возможно, я тоже на своём месте. И это заставляет меня хотеть бороться за подиумы, за цветочные церемонии. И, может быть, за высокое место в общем зачёте. Посмотрим по ходу зимы, как всё пойдёт. Почему бы не попробовать войти в топ-10 или даже в топ-5 общего зачёта. Посмотрим в конце сезона, но мне очень хочется занять своё место в мировой элите, – приводит слова Бене RMC Sports.

На этапе в Швеции Камиль Бене стала третьей в супермиксте и в индивидуальной гонке, а также заняла четвёртое место в гонке преследования и 13-е – в спринте.

Материалы по теме
Француженки против всех. Кто будет главной звездой в женском мировом биатлоне?
Рейтинг
Француженки против всех. Кто будет главной звездой в женском мировом биатлоне?
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android