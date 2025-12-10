Мужская индивидуальная гонка Кубка России в Тюмени перенесена на 12 декабря

Мужская индивидуальная гонка этапа Кубка России – 2025/2026 в Тюмени перенесена на пятницу, 12 декабря, из-за аварии на электросети, сообщил Союз биатлонистов России (СБР) в своём телеграм-канале.

«Из-за аварии на электросети, питающей освещение комплекса «Жемчужина Сибири», жюри второго этапа Альфа-Банк Кубка России в Тюмени приняло решение о переносе мужской индивидуальной гонки с четверга, 11 декабря, на пятницу, 12 декабря. Гонка стартует в 12:00 по местному времени (10:00 мск).

Женская индивидуальная гонка состоится, как и было запланировано, завтра, 11 декабря», – написано в сообщении СБР.

Второй этап Кубка России – 2025/2026 по биатлону пройдёт в Тюмени с 11 по 14 декабря.