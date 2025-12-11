Биатлон, Кубок России, женщины: во сколько начало индивидуальной гонки, где смотреть

Сегодня, 11 декабря, состоится женская индивидуальная гонка на 12,5 км в рамках второго этапа Кубка России – 2025/2026 по биатлону в Тюмени. Начало гонки запланировано на 10:00 по московскому времени.

Трансляцию индивидуальной женской гонки можно будет посмотреть на канале «Матч ТВ».

В календарь Кубка России — 2025/2026 по биатлону вошли четыре этапа — на два этапа меньше, чем в предыдущем сезоне. Турнир стартует первым этапом в Ханты-Мансийске 27 ноября 2025 года, а завершится финалом в Златоусте 1 марта 2026 года. Второй и третий этапы Кубка России пройдут в декабре и январе соответственно в Тюмени и Дёмине.