Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Биатлон, Кубок России, женщины, 2-й этап: во сколько начало индивидуальной гонки, где смотреть трансляцию

Биатлон, Кубок России, женщины: во сколько начало индивидуальной гонки, где смотреть
Комментарии

Сегодня, 11 декабря, состоится женская индивидуальная гонка на 12,5 км в рамках второго этапа Кубка России – 2025/2026 по биатлону в Тюмени. Начало гонки запланировано на 10:00 по московскому времени.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2025/26. Этап 2, Тюмень
Женщины. Индивидуальная гонка 12.5 км
11 декабря 2025, четверг. 10:00 МСК
Не началось

Трансляцию индивидуальной женской гонки можно будет посмотреть на канале «Матч ТВ».

В календарь Кубка России — 2025/2026 по биатлону вошли четыре этапа — на два этапа меньше, чем в предыдущем сезоне. Турнир стартует первым этапом в Ханты-Мансийске 27 ноября 2025 года, а завершится финалом в Златоусте 1 марта 2026 года. Второй и третий этапы Кубка России пройдут в декабре и январе соответственно в Тюмени и Дёмине.

Календарь Кубка России - 2025/2026
Материалы по теме
Кубок Содружества по биатлону пора как-то менять. Иногда гонки почти невозможно смотреть!
Кубок Содружества по биатлону пора как-то менять. Иногда гонки почти невозможно смотреть!
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android