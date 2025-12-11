Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Майгуров: участие россиян в ОИ будет зависеть от даты рассмотрения иска в CAS

Майгуров: участие россиян в ОИ будет зависеть от даты рассмотрения иска в CAS
Комментарии

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров заявил, что участие россиян в Олимпийских играх — 2026 будет зависеть от даты рассмотрения иска в Спортивном арбитражном суде (CAS).

«Шансы на успех всегда есть. У каждой федерации разная мотивировочная часть относительно отстранения наших спортсменов, поэтому трудно сказать, как сложится рассмотрение нашего иска. Что касается нашего участия в Олимпиаде, то всё будет зависеть от даты рассмотрения нашего иска. Если уложимся во временные рамки, то сделаем всё, что от нас зависит, чтобы отобраться», — приводит слова Майгурова ТАСС.

Вчера, 10 декабря, Союз биатлонистов России подал иск в Спортивный арбитражный суд по делу допуска российских спортсменов до международных соревнований. Биатлонисты из России и Беларуси отстранены от международных соревнований с февраля 2022 года по политическим причинам. Международный союз биатлонистов (IBU) отказался допускать спортсменов даже в нейтральном статусе.

Материалы по теме
Очень странные дела в женском биатлоне. Золото теперь делят Австрия и Финляндия
Очень странные дела в женском биатлоне. Золото теперь делят Австрия и Финляндия
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android