Майгуров: участие россиян в ОИ будет зависеть от даты рассмотрения иска в CAS

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров заявил, что участие россиян в Олимпийских играх — 2026 будет зависеть от даты рассмотрения иска в Спортивном арбитражном суде (CAS).

«Шансы на успех всегда есть. У каждой федерации разная мотивировочная часть относительно отстранения наших спортсменов, поэтому трудно сказать, как сложится рассмотрение нашего иска. Что касается нашего участия в Олимпиаде, то всё будет зависеть от даты рассмотрения нашего иска. Если уложимся во временные рамки, то сделаем всё, что от нас зависит, чтобы отобраться», — приводит слова Майгурова ТАСС.

Вчера, 10 декабря, Союз биатлонистов России подал иск в Спортивный арбитражный суд по делу допуска российских спортсменов до международных соревнований. Биатлонисты из России и Беларуси отстранены от международных соревнований с февраля 2022 года по политическим причинам. Международный союз биатлонистов (IBU) отказался допускать спортсменов даже в нейтральном статусе.