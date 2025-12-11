Скидки
Биатлон Новости

Дмитрий Губерниев и Яна Чурикова застряли в Ханты-Мансийске из-за переноса рейса

Известный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев и телеведущая Яна Чурикова не могут вылететь из Ханты-Мансийска из-за переноса рейса. Об этом сообщила Чурикова в своём телеграм-канале.

«Небо над Москвой закрыто – или Ханты-Мансийск не отпускает? Вчера провели блистательный праздник – 95 лет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Должны были вылететь сегодня утром в Москву, но новости вы и без меня читаете. Наш рейс перенесли аж на 13 (!) декабря. Но нам очень надо в Москву (а Губеру и вообще в Тюмень), поэтому стараемся сейчас добираться на перекладных. Будем держать в курсе!» — написала Чурикова.

