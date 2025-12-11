Виктория Метеля выиграла индивидуальную гонку на этапе Кубка России в Тюмени
Российская биатлонистка Виктория Метеля стала победительницей индивидуальной гонки на 12,5 км в рамках второго этапа Кубка России – 2025/2026 по биатлону в Тюмени. Она преодолела дистанцию за 35.11,0 и не допустила ни одного промаха.
Второе место заняла Юлия Коваленко. Она отстала от лидера на 52,9 секунд и допустила два промаха. Замкнула тройку лидеров Кристина Резцова с результатом +1.02,4 (3).
Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2025/26. Этап 2, Тюмень
Женщины. Индивидуальная гонка 12.5 км
11 декабря 2025, четверг. 10:00 МСК
Окончено
1
Виктория Метеля
ХМАО-Югра
35:11.0
2
Юлия Коваленко
Красноярский край
+52.9
3
Кристина Резцова
Московская область
+1:02.4
