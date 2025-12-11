Виктория Метеля выиграла индивидуальную гонку на этапе Кубка России в Тюмени

Российская биатлонистка Виктория Метеля стала победительницей индивидуальной гонки на 12,5 км в рамках второго этапа Кубка России – 2025/2026 по биатлону в Тюмени. Она преодолела дистанцию за 35.11,0 и не допустила ни одного промаха.

Второе место заняла Юлия Коваленко. Она отстала от лидера на 52,9 секунд и допустила два промаха. Замкнула тройку лидеров Кристина Резцова с результатом +1.02,4 (3).

Биатлон. Кубок России — 2025/2026. Второй этап, Тюмень.

Индивидуальная гонка 20 км, женщины:

1. Виктория Метеля — 35.11,0 (0 промахов).

2. Юлия Коваленко — отставание +52.9 (2).

3. Кристина Резцова +1.02,4 (3).

4. Наталия Шевченко +1.06,6 (2)

5. Анастасия Зырянова +1.10,8 (1)