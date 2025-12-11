«Спасибо моему психологу». Метеля — после победы в индивидуальной гонке в Тюмени

Российская биатлонистка Виктория Метеля прокомментировала победу в индивидуальной гонке на 12,5 км в рамках второго этапа Кубка России – 2025/2026 по биатлону в Тюмени. Она преодолела дистанцию за 35.11,0 и не допустила ни одного промаха.

«Я безумно довольна, не ожидала такого результата. Хочу сказать большое спасибо моим тренерам и моему психологу. Я выходила максимально настроенной. Поэтому такой результат. В чём секрет работы с психологом? Секрет. К каждому нужен индивидуальный подход. Это дало колоссальный плюс, толчок», — сказала Метеля в эфире «Матч ТВ».

Второе место заняла Юлия Коваленко. Она отстала от лидера на 52,9 секунды и допустила два промаха. Замкнула тройку лидеров Кристина Резцова с результатом +1.02,4 (3).