Кристина Резцова оценила свой результат в индивидуальной гонке на этапе КР в Тюмени

Двукратный призёр Олимпийских игр — 2022, призёр чемпионата Европы российская биатлонистка Кристина Резцова прокомментировала результат индивидуальной гонки на 12,5 км в рамках второго этапа Кубка России – 2025/2026 по биатлону в Тюмени.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2025/26. Этап 2, Тюмень
Женщины. Индивидуальная гонка 12.5 км
11 декабря 2025, четверг. 10:00 МСК
Окончено
1
Виктория Метеля
ХМАО-Югра
35:11.0
2
Юлия Коваленко
Красноярский край
+52.9
3
Кристина Резцова
Московская область
+1:02.4

«Я накануне пропустила тренировку, потому что заболело горло, видимо, после мороза. Подошла на рубеж, ужасно пробивал пульс, не было устойчивости. Отсюда три промаха. Ранее я поменяла местонахождение обоймы. Стараюсь тренировать новую изготовку, поэтому эксцессов не было, кроме подхода на первую стойку.

Самочувствие с утра было не очень хорошее. Мне не хватало проработки. Старалась размяться перед гонкой, которая оказалась одной из самых тяжёлых. Движения замедленные. В других гонках, думаю, буду бежать лучше», — сказала Резцова в эфире «Матч ТВ».

