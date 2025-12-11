Кристина Резцова оценила свой результат в индивидуальной гонке на этапе КР в Тюмени

Двукратный призёр Олимпийских игр — 2022, призёр чемпионата Европы российская биатлонистка Кристина Резцова прокомментировала результат индивидуальной гонки на 12,5 км в рамках второго этапа Кубка России – 2025/2026 по биатлону в Тюмени.
«Я накануне пропустила тренировку, потому что заболело горло, видимо, после мороза. Подошла на рубеж, ужасно пробивал пульс, не было устойчивости. Отсюда три промаха. Ранее я поменяла местонахождение обоймы. Стараюсь тренировать новую изготовку, поэтому эксцессов не было, кроме подхода на первую стойку.
Самочувствие с утра было не очень хорошее. Мне не хватало проработки. Старалась размяться перед гонкой, которая оказалась одной из самых тяжёлых. Движения замедленные. В других гонках, думаю, буду бежать лучше», — сказала Резцова в эфире «Матч ТВ».
