Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Бывший биатлонист Хедегарт предложил Понсилуоме выступить на КМ по лыжным гонкам

Бывший биатлонист Хедегарт предложил Понсилуоме выступить на КМ по лыжным гонкам
Комментарии

Норвежский лыжник Эйнар Хедегарт, ранее выступавший в биатлоне, позвал двукратного чемпиона мира шведского биатлониста Мартина Понсилуому на Кубок мира по лыжным гонкам.

– Я такой же биатлонист, как и Мартин Понсилуома. Пожалуйста, сделай небольшой перерыв и приезжай ко мне на соревнования по лыжным гонкам. Здесь тоже довольно весело, и я уверен, что здесь ты сможешь показать себя с лучшей стороны.

— Лучший швед был на минуту хуже вас. Нужен ли Швеции кто-то вроде Мартина Понсилуомы в команде?
– Да, 100%. Как я уже сказал, пусть участвует в Кубке мира, если хочет. Думаю, это было бы очень весело для спорта, в том числе для биатлона. Так что мне просто нужно доставить его сюда.

Надеюсь, Понсилуома примет этот вызов. Он быстро катается в биатлонном цирке, но плохо стреляет, и делает это уже слишком долго. Так что, вероятно, ему полезно немного отдохнуть, — приводит слова Хедегарта Aftonbladet.

Материалы по теме
Эйнар Хедегарт выиграл разделку 10 км на Кубке мира в Тронхейме, Клебо — седьмой
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android