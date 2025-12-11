Бывший биатлонист Хедегарт предложил Понсилуоме выступить на КМ по лыжным гонкам

Норвежский лыжник Эйнар Хедегарт, ранее выступавший в биатлоне, позвал двукратного чемпиона мира шведского биатлониста Мартина Понсилуому на Кубок мира по лыжным гонкам.

– Я такой же биатлонист, как и Мартин Понсилуома. Пожалуйста, сделай небольшой перерыв и приезжай ко мне на соревнования по лыжным гонкам. Здесь тоже довольно весело, и я уверен, что здесь ты сможешь показать себя с лучшей стороны.

— Лучший швед был на минуту хуже вас. Нужен ли Швеции кто-то вроде Мартина Понсилуомы в команде?

– Да, 100%. Как я уже сказал, пусть участвует в Кубке мира, если хочет. Думаю, это было бы очень весело для спорта, в том числе для биатлона. Так что мне просто нужно доставить его сюда.

Надеюсь, Понсилуома примет этот вызов. Он быстро катается в биатлонном цирке, но плохо стреляет, и делает это уже слишком долго. Так что, вероятно, ему полезно немного отдохнуть, — приводит слова Хедегарта Aftonbladet.