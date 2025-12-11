Скидки
Виктория Метеля ответила, по какой причине обратилась к психологу

Российская биатлонистка Виктория Метеля рассказала, по какой причине начала заниматься с психологом. Сегодня, 11 декабря, она одержала победу в индивидуальной гонке на 12,5 км в рамках второго этапа Кубка России – 2025/2026 по биатлону в Тюмени. Она преодолела дистанцию за 35.11,0 и не допустила ни одного промаха.

«Работаю с психологом с конца лета. Я много болела на фоне эмоционального спада, а не заразы. Поэтому обратились к специалисту. Я с ней и работаю. Она меня наставляет на верный путь. Я поэтому неплохо бегаю.

Для меня всегда мысли одни, что мне тяжело и плохо в индивидуальной гонке. Сейчас есть результат. Я не была зациклена на стрельбе или ходе. Всё прошло как‑то легко. Сама удивлена. Надеюсь пробежать все гонки, думаю, что я конкурентоспособна», — сказала Метеля в эфире «Матч ТВ».

