Международный союз биатлонистов отреагировал на иск СБР в CAS

Международный союз биатлонистов (IBU) отреагировал на иск Союза биатлонистов России (СБР) в Спортивный арбитражный суд (CAS). Пресс-служба организации опубликовала заявление на официальном сайте.

«IBU уведомлён о запросе на арбитраж CAS. Международный союз биатлонистов (IBU) получил сегодня уведомление от Спортивного арбитражного суда (CAS) о том, что Союз биатлонистов России (СБР), Паралимпийский комитет России и восемь российских биатлонистов и пара-биатлонистов подали запрос на арбитраж.

IBU поддерживает демократическое решение Конгресса IBU о приостановке членства СБР и допуска его спортсменов, которое было принято на правовой основе. IBU также вновь заявляет, что Правила проведения соревнований и Устав IBU не предусматривают возможности участия спортсменов в нейтральном статусе.

IBU уверен в своей позиции и будет в полной мере сотрудничать с CAS. Юридическая команда IBU в настоящее время изучает полученные документы. Дополнительные заявления будут сделаны в надлежащее время», — говорится в заявлении IBU.