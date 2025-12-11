Метеля — о нейтральном статусе: понимаю, что буду представлять Россию

Российская биатлонистка Виктория Метеля рассказала, что согласится выступить на Олимпийских играх — 2026 в нейтральном статусе.

«Если вдруг такое будет, я соглашусь. И хоть это будет нейтральный статус, я понимаю, что буду представлять Россию. Надеюсь, справедливость восторжествует. Хотя в биатлоне получить такой статус будет намного тяжелее, чем в лыжных гонках», — приводит слова Метели «Тюменская арена».

Сегодня, 11 декабря, она одержала победу в индивидуальной гонке на 12,5 км в рамках второго этапа Кубка России – 2025/2026 по биатлону в Тюмени. Она преодолела дистанцию за 35.11,0 и не допустила ни одного промаха.