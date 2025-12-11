Скидки
Виктория Метеля оценила победу в индивидуальной гонке на этапе Кубка России в Тюмени

Виктория Метеля оценила победу в индивидуальной гонке на этапе Кубка России в Тюмени
Российская биатлонистка Виктория Метеля оценила победу в индивидуальной гонке на 12,5 км в рамках второго этапа Кубка России – 2025/2026 по биатлону в Тюмени. Она преодолела дистанцию за 35.11,0 и не допустила ни одного промаха.

«Я не ожидала такого результата. Индивидуальные гонки мне даются тяжело. Но сегодня я собралась, и получилось показать отличный результат, очень рада этому. Я слышала, что меня поддерживали после каждого выстрела. Тюмень — прекрасный город, как и Ханты-Мансийск», — приводит слова Метели «Тюменская арена».

Второе место заняла Юлия Коваленко. Она отстала от лидера на 52,9 секунды и допустила два промаха. Замкнула тройку лидеров Кристина Резцова с результатом +1.02,4 (3).

Метеля — о нейтральном статусе: понимаю, что буду представлять Россию
