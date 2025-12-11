Опубликован старт-лист мужской индивидуальной гонки на этапе Кубка России в Тюмени

Завтра, 12 декабря, в Тюмени пройдёт мужская индивидуальная гонка на 15 км в рамках Кубка России – 2025/2026. Начало — в 10:00 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со стартовыми номерами наиболее заметных участников соревнований.

Биатлон. Кубок России — 2025/2026. Второй этап, Тюмень.

Индивидуальная гонка 15 км, мужчины. Стартовый протокол:

1. Дмитрий Пересецкий.

3. Данил Мальцев.

7. Александр Корнев.

19. Кирилл Бажин.

25. Александр Логинов.

28. Савелий Коновалов.

43. Карим Халили.

44. Александр Поварницын.

46. Рустам Каюмов.

47. Михаил Бурундуков.

50. Даниил Усов.

53. Кирилл Киливнюк.

55. Алексей Вагин.

57. Антон Бабиков.

62. Евгений Жданов.

96. Александр Подольников.