Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Опубликован старт-лист мужской индивидуальной гонки на этапе Кубка России в Тюмени

Опубликован старт-лист мужской индивидуальной гонки на этапе Кубка России в Тюмени
Комментарии

Завтра, 12 декабря, в Тюмени пройдёт мужская индивидуальная гонка на 15 км в рамках Кубка России – 2025/2026. Начало — в 10:00 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со стартовыми номерами наиболее заметных участников соревнований.

Биатлон. Кубок России — 2025/2026. Второй этап, Тюмень.
Индивидуальная гонка 15 км, мужчины. Стартовый протокол:

1. Дмитрий Пересецкий.
3. Данил Мальцев.
7. Александр Корнев.
19. Кирилл Бажин.
25. Александр Логинов.
28. Савелий Коновалов.
43. Карим Халили.
44. Александр Поварницын.
46. Рустам Каюмов.
47. Михаил Бурундуков.
50. Даниил Усов.
53. Кирилл Киливнюк.
55. Алексей Вагин.
57. Антон Бабиков.
62. Евгений Жданов.
96. Александр Подольников.

Календарь Кубка России - 2025/2026
Материалы по теме
Лучшие биатлонисты мира провалили старт сезона. Чего от них ждать на Олимпиаде?
Лучшие биатлонисты мира провалили старт сезона. Чего от них ждать на Олимпиаде?
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android