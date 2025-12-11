Скидки
Главная Биатлон Новости

«Готовы рассматривать любые варианты». Майгуров — о возможных квотах для россиян

Комментарии

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров заявил, что российская сторона готова рассматривать любые варианты допуска своих спортсменов для международных стартов, однако с наибольшей долей вероятности максимальное количество допущенных участников будет составлено по схеме «2+2» – две женщины и два мужчины.

Ранее стало известно, что 10 декабря Россия подала иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) с целью оспорить отстранение биатлонистов от стартов под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU).

— Допускаете, что в случае допуска будут допущены не более чем одна женщина и один мужчина?
— Готовы рассматривать любые варианты. Не считаем количество в любом случае. Не более чем 2+2 точно, — приводит слова Майгурова «Матч ТВ».

