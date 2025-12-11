Скидки
Главная Биатлон Новости

Общий зачёт Кубка России — 2025/2026: Метеля лидирует, Шевченко — вторая

Общий зачёт Кубка России — 2025/2026: Метеля лидирует, Шевченко — вторая
Российская биатлонистка Виктория Метеля вышла в лидеры общего зачёта Кубка России — 2025/2026. В её активе 132 очка.

Вторую строчку занимает Наталия Шевченко с результатом 131 очко. Тройку сильнейших замыкает Юлия Коваленко (119).

Биатлон. Кубок России — 2025/2026. Общий зачёт на 11 декабря. Женщины:

1. Виктория Метеля (ХМАО-Югра) — 132 очка.

2. Наталия Шевченко (Свердловская область) — 131.

3. Юлия Коваленко (Красноярский край) — 119.

4. Кристина Резцова (Московская область) — 110.

5. Елизавета Фролова (Тюменская область) — 109.

6. Анна Сола (Беларусь) – 108.

7. Динара Смольская (Беларусь) – 103.

8. Ирина Казакевич (Свердловская область) — 100.

9. Елизавета Бурундукова (Республика Башкортостан) – 88.

10. Полина Шевнина (Московская область) — 85.

Календарь Кубка России - 2025/2026
