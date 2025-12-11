Скидки
«Не грущу из-за того, что ухожу». Вирер — о завершении карьеры после сезона-2025/2026

Трёхкратный призёр Олимпиады, четырёхкратная чемпионка мира, итальянская биатлонистка Доротея Вирер рассказала, что не испытывает грусти по поводу завершения своей профессиональной карьеры. Ранее 35-летняя Вирер сообщила, что завершит карьеру после окончания сезона-2025/2026.

«Я не грущу из-за того, что ухожу — наоборот, жду момента, когда смогу жить спокойно. В этом последнем сезоне моя цель — получать удовольствие от момента, не думая слишком много о результатах. Я решила, что позволю этим Играм удивлять меня. Даже если я не выиграю медаль, не думаю, что это изменит отношение к моей карьере», – приводит слова Вирер Fondo Italia.

