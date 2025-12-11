Скидки
«Их здесь быть не должно». Самуэльссон — о возможном возвращении российских биатлонистов

«Их здесь быть не должно». Самуэльссон — о возможном возвращении российских биатлонистов
Олимпийский чемпион 2018 года в эстафете, двукратный чемпион мира шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон высказался о возможном возвращении российских биатлонистов на международные старты, после того как Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) разрешила российским спортсменам принимать участие в нейтральном статусе в соревнованиях под своей эгидой.

«Было бы очень странно увидеть здесь россиян с оружием.

Печально, что всё решают юридические баталии, когда правила трактуют туда-сюда. Но я доверяю регламенту IBU и не думаю, что мы окажемся в той же ситуации, что и в других видах спорта.

Регламенты разные. У FIS свой, у IBU – свой. Это можно сравнить с тем, что в обществе существует множество преступлений, и, если бы мы судили по американским законам, в Швеции многие дела решались бы совершенно иначе. Для меня всё однозначно: здесь не должно быть россиян», – приводит слова Самуэльссона SVT.

