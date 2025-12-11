Эльвира Эберг — об апелляции СБР в CAS: у IBU чёткая позиция, которой я доверяю

Олимпийская чемпионка 2022 года по биатлону шведская биатлонистка Эльвира Эберг высказалась об иске Союза биатлонистов России (СБР) в Спортивный арбитражный суд (CAS) по вопросу допуска российских биатлонистов к участию в международных стартах под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU).

«Я понимаю их, но чувствую себя абсолютно уверенной в том, что IBU примет правильное решение. У них была чёткая линия, и я им доверяю», – приводит слова Эберг SVT.

Биатлонисты из России и Беларуси отстранены от международных соревнований с февраля 2022 года по политическим причинам. Международный союз биатлонистов (IBU) отказался допускать спортсменов даже в нейтральном статусе.