Биатлон, Кубок мира, второй этап, мужчины: во сколько начало спринта, где смотреть

Сегодня, 12 декабря, в австрийском Хохфильцене пройдёт второй этап Кубка мира — 2025/2026 по биатлону. В 13:25 по московскому времени состоится мужская спринтерская гонка на 10 км.

В России прямую трансляцию события можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko. В матч-центре «Чемпионата» можно будет следить за развитием событий в Австрии — там вся актуальная информация о старте по этапам.

Биатлон. Кубок мира — 2025/2026. Второй этап. Хохфильцен (Австрия). Спринтерская гонка 10 км. Мужчины. Старт-лист (частично):

14. Эмильен Клод (Франция).

26. Эмильен Жаклен (Франция).

48. Мартин Понсилуома (Швеция).

50. Томмазо Джакомель (Италия).

52. Йохан-Олав Ботн (Норвегия).

54. Стурла Холм Легрейд (Норвегия).

56. Кэмпбелл Райт (США).

58. Филипп Наврат (Германия).

60. Мартин Улдаль (Норвегия).

62. Филипп Хорн (Германия).

64. Вебьёрн Сёрум (Норвегия).

66. Кентен Фийон Майе (Франция).

68. Эрик Перро (Франция).

69. Себастиан Самуэльссон (Швеция).

71. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия).