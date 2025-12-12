Скидки
Главная Биатлон Новости

Биатлон, Кубок мира, 2-й этап, женщины: во сколько начало спринта, где смотреть, во сколько начало гонки

Биатлон, Кубок мира, второй этап, женщины: во сколько начало спринта, где смотреть
Комментарии

Сегодня, 12 декабря, в австрийском Хохфильцене пройдёт второй этап Кубка мира — 2025/2026 по биатлону. В 16:15 по московскому времени состоится женская спринтерская гонка на 7,5 км.

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 2, Хохфильцен, Австрия
Женщины. 7.5 км Спринт
12 декабря 2025, пятница. 16:15 МСК
Не началось

В России прямую трансляцию события можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko. В матч-центре «Чемпионата» можно будет следить за развитием событий в Австрии — там вся актуальная информация о старте по этапам.

Биатлон. Кубок мира — 2025/2026. Второй этап. Хохфильцен (Австрия). Спринтерская гонка 7,5 км. Женщины. Старт-лист (частично):

9. Маркета Давидова (Чехия).
29. Жюстин Бреза-Буше (Франция).
36. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия).
38. Жанна Ришар (Франция).
40. Каролин Оффигстад Кноттен (Норвегия).
44. Камиль Бене (Франция).
46. Лиза Тереза Хаузер (Австрия).
52. Лу Жанмонно (Франция).
54. Осеан Мишлон (Франция).
56. Элла Хальварссон (Швеция).
58. Жулия Симон (Франция).
60. Марен Ельмесет Киркеэйде (Норвегия).
64. Эльвира Эберг (Швеция).
66. Суви Минккинен (Финляндия).
68. Доротея Вирер (Италия).
70. Ханна Эберг (Швеция).
72. Лиза Виттоцци (Италия).
74. Анна Магнуссон (Швеция).

Календарь Кубка мира - 2025/2026
Материалы по теме
Почему норвежские резервисты творят сенсации на старте Кубка мира. Есть простое объяснение
Почему норвежские резервисты творят сенсации на старте Кубка мира. Есть простое объяснение
Новости. Биатлон
Все новости RSS

