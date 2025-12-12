Биатлон, Кубок мира, второй этап, женщины: во сколько начало спринта, где смотреть

Сегодня, 12 декабря, в австрийском Хохфильцене пройдёт второй этап Кубка мира — 2025/2026 по биатлону. В 16:15 по московскому времени состоится женская спринтерская гонка на 7,5 км.

В России прямую трансляцию события можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko. В матч-центре «Чемпионата» можно будет следить за развитием событий в Австрии — там вся актуальная информация о старте по этапам.

Биатлон. Кубок мира — 2025/2026. Второй этап. Хохфильцен (Австрия). Спринтерская гонка 7,5 км. Женщины. Старт-лист (частично):

9. Маркета Давидова (Чехия).

29. Жюстин Бреза-Буше (Франция).

36. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия).

38. Жанна Ришар (Франция).

40. Каролин Оффигстад Кноттен (Норвегия).

44. Камиль Бене (Франция).

46. Лиза Тереза Хаузер (Австрия).

52. Лу Жанмонно (Франция).

54. Осеан Мишлон (Франция).

56. Элла Хальварссон (Швеция).

58. Жулия Симон (Франция).

60. Марен Ельмесет Киркеэйде (Норвегия).

64. Эльвира Эберг (Швеция).

66. Суви Минккинен (Финляндия).

68. Доротея Вирер (Италия).

70. Ханна Эберг (Швеция).

72. Лиза Виттоцци (Италия).

74. Анна Магнуссон (Швеция).