Главная Биатлон Новости

Кубок России, второй этап, мужчины: во сколько начало индивидуальной гонки, где смотреть трансляцию

Кубок России, второй этап, мужчины: во сколько начало индивидуальной гонки, где смотреть
Комментарии

Сегодня, 12 декабря, в Тюмени продолжится второй этап Кубка России по биатлону сезона-2025/2026. В 10:00 по московскому времени состоится мужская индивидуальная гонка на 15 км.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2025/26. Этап 2, Тюмень
Мужчины. Индивидуальная гонка 15 км
12 декабря 2025, пятница. 10:00 МСК
Не началось

Трансляцию мужской индивидуальной гонки будет осуществлять телеканал «Матч ТВ». Начало трансляции – в 9:25 мск.

В календарь Кубка России — 2025/2026 по биатлону вошли четыре этапа — на два этапа меньше, чем в предыдущем сезоне. Турнир стартует первым этапом в Ханты-Мансийске 27 ноября 2025 года, а завершится финалом в Златоусте 1 марта 2026 года. Второй и третий этапы Кубка России пройдут в декабре и январе соответственно в Тюмени и Дёмине.

Календарь Кубка России - 2025/2026
