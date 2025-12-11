Вирер — о советах молодым биатлонистам: в спорте нормально переживать подъёмы и спады

Трёхкратный призёр Олимпиады, четырёхкратная чемпионка мира, итальянская биатлонистка Доротея Вирер рассказала, каким опытом старается делиться с молодым поколением биатлонистов перед тем, как завершит свою профессиональную карьеру.

«Я говорю ребятам идти своим путём и не поддаваться чрезмерному давлению. Им не нужно зависеть от результатов. В спорте нормально переживать подъёмы и спады и сложно пройти карьеру без падений. Я желаю всем делать то, во что верят, и в первую очередь — верить в себя. А тем, кто станет профессионалом, скажу только одно: не позволяйте себе зависеть от того, что будут писать о вас», – приводит слова Вирер Fondo Italia.

35-летняя Вирер сообщила, что завершит карьеру после окончания сезона-2025/2026. В текущем сезоне она одержала победу в индивидуальной гонке на этапе в шведском Эстерсунде.