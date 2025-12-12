«Рано разрешать». Шведка Магнуссон — о допуске российских биатлонистов

Серебряный призёр Олимпийских игр в Пхёнчхане и многократный призёр чемпионатов мира шведская биатлонистка Анна Магнуссон заявила, что, по её мнению, российских биатлонистов пока рано допускать до международных стартов.

«Я была удивлена, что на этих Олимпийских играх [в 2026 году] уже будет так много российских спортсменов».

Также спортсменка заявила, что, по её ощущениям, Россия только что участвовала в Олимпийских играх.

«А потом, довольно скоро, началось это российское вторжение. Поэтому я думаю, что России ещё слишком рано разрешать участвовать в следующих Олимпийских играх», – приводит слова Магнуссон Expressen

Ранее двое российских лыжников – Савелий Коростелёв и Дарья Непряева – получили нейтральные статусы. В ближайшие выходные, 13 и 14 декабря, они выступят на этапе Кубка мира в Давосе.