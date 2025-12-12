Поварницын выиграл индивидуальную гонку на Кубке России в Тюмени, Бажин — второй
Российский биатлонист Александр Поварницын стал победителем индивидуальной гонки на втором этапе Кубка России в Тюмени. Спортсмен завершил дистанцию 15 км за 36.36,7 и не допустил ни одного промаха.
Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2025/26. Этап 2, Тюмень
Мужчины. Индивидуальная гонка 15 км
12 декабря 2025, пятница. 10:00 МСК
Окончено
1
Александр Поварницын
Тюменская область
36:36.7
2
Кирилл Бажин
Свердловская область
+40.9
3
Саид Каримулла Халили
Московская область
+1:10.2
Вторым стал Кирилл Бажин, отставший от победителя на 40,9 секунды и также не допустивший промахов. Тройку призёров замкнул Карим Халили (+1.10,2).
Биатлон. Кубок России — 2025/2026, этап в Тюмени. Индивидуальная гонка. Мужчины:
- Александр Поварницын – 36.36,7 (0 промахов).
- Кирилл Бажин – отставание 40,9 секунды (0).
- Карим Халили +1.10,2 (1).
- Александр Логинов +1.33,1 (2).
- Антон Бабиков +1.50,0 (1).
- Михаил Бурундуков + 2.15,2 (1).
- Олег Домичек +2.27,8 (2).
- Ярослав Конкин +2.28,7 (1).
- Савелий Коновалов +2.33,3 (2).
- Денис Иродов +2.36,5 (0).
