Поварницын выиграл индивидуальную гонку на Кубке России в Тюмени, Бажин — второй

Российский биатлонист Александр Поварницын стал победителем индивидуальной гонки на втором этапе Кубка России в Тюмени. Спортсмен завершил дистанцию 15 км за 36.36,7 и не допустил ни одного промаха.

Вторым стал Кирилл Бажин, отставший от победителя на 40,9 секунды и также не допустивший промахов. Тройку призёров замкнул Карим Халили (+1.10,2).

Биатлон. Кубок России — 2025/2026, этап в Тюмени. Индивидуальная гонка. Мужчины: