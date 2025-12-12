«Были натянутые отношения с нулями». Поварницын — о победе в индивидуальной гонке

Российский биатлонист Александр Поварницын поделился впечатлениями после победы в индивидуальной гонке на этапе Кубка России – 2025/2026 в Тюмени. Поварницын прошёл дистанцию, не допустив ни одного промаха на огневых рубежах.

— Нули при стрельбе. Какие у вас отношения с ними?

— В последнее время были натянутые отношения с нулями, но я плотно работал летом. Спасибо Виталию Норицыну, что помог мне со стрельбой совладать. Наработки, которые у меня были летом, здесь уже применяю. Что касается хода, то в этом сезоне мы готовились немножко по‑другому, было больше объёмов. Я чувствую, что способен держать скорость. Но сказывается, что это уже четвёртая неделя стартов, самочувствие потяжелее стало. Хочется додержать такую форму до конца сезона. Пока рад, что гонка сложилась идеальным образом, – сказал Поварницын в эфире «Матч ТВ».