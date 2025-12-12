Скидки
IBU Кубок мира. Женщины. 7.5 км Спринт
Смотреть трансляцию
16:15 Мск
Главная Биатлон Новости

«Были натянутые отношения с нулями». Поварницын — о победе в индивидуальной гонке

«Были натянутые отношения с нулями». Поварницын — о победе в индивидуальной гонке
Российский биатлонист Александр Поварницын поделился впечатлениями после победы в индивидуальной гонке на этапе Кубка России – 2025/2026 в Тюмени. Поварницын прошёл дистанцию, не допустив ни одного промаха на огневых рубежах.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2025/26. Этап 2, Тюмень
Мужчины. Индивидуальная гонка 15 км
12 декабря 2025, пятница. 10:00 МСК
Окончено
1
Александр Поварницын
Тюменская область
36:36.7
2
Кирилл Бажин
Свердловская область
+40.9
3
Саид Каримулла Халили
Московская область
+1:10.2

— Нули при стрельбе. Какие у вас отношения с ними?
— В последнее время были натянутые отношения с нулями, но я плотно работал летом. Спасибо Виталию Норицыну, что помог мне со стрельбой совладать. Наработки, которые у меня были летом, здесь уже применяю. Что касается хода, то в этом сезоне мы готовились немножко по‑другому, было больше объёмов. Я чувствую, что способен держать скорость. Но сказывается, что это уже четвёртая неделя стартов, самочувствие потяжелее стало. Хочется додержать такую форму до конца сезона. Пока рад, что гонка сложилась идеальным образом, – сказал Поварницын в эфире «Матч ТВ».

