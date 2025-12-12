Майгуров рассказал о роли Фуркада в решении вопроса о допуске россиян

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров раскрыл, в чём заключается роль шестикратного олимпийского чемпиона по биатлону Мартена Фуркада, ныне являющегося представителем комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК), в вопросе допуска россиян до международных стартов.

Ранее стало известно, что СБР направил в спортивный арбитражный суд (CAS) иск по делу о допуске россиян до международных соревнований.

— Вы говорили, что Фуркад фактически стал посредником между СБР, IBU и МОК. В чём конкретно заключается его роль?

— Не совсем так. Мы разговаривали с ним как с представителем комиссии спортсменов МОК. С нашей стороны участвовали я и председатель комиссии спортсменов СБР Екатерина Юрлова‑Перхт. Мы направили письмо в комиссию спортсменов IBU, буквально на днях получили ответ. Комиссия придерживается такого же мнения, как и исполком IBU. К сожалению, на поставленные нами вопросы чёткого ответа мы не получили. Переписка будет продолжена.

Что касается Фуркада, то он подтвердил позицию МОК, что российские спортсмены могут быть допущены в нейтральном статусе или с флагом и гимном, чтобы пройти те или иные отборы. За что ему большое спасибо. Этим жестом он показал, что в спорте нужно руководствоваться Олимпийской хартией, а не чем‑то другим, — приводит слова Майгурова «Матч ТВ».