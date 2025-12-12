Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
IBU Кубок мира. Женщины. 7.5 км Спринт
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Томмазо Джакомель выиграл спринт на этапе КМ в Хохфильцене, Перро — второй

Томмазо Джакомель выиграл спринт на этапе КМ в Хохфильцене, Перро — второй
Комментарии

Итальянский биатлонист Томмазо Джакомель стал победителем спринта на втором этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене. Спортсмен завершил дистанцию 10 км за 23.04,5 и не допустил ни одного промаха. Джакомель одержал первую победу в спринте во взрослой карьере. До этого он трижды забирал серебро и один раз довольствовался бронзой на этой дистанции

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 2, Хохфильцен, Австрия
Мужчины. 10 км Спринт
12 декабря 2025, пятница. 13:25 МСК
Окончено
1
Томмазо Джакомель
Италия
23:04.5
2
Эрик Перро
Франция
+4.0
3
Филипп Хорн
Германия
+6.0

Вторым стал французский биатлонист Эрик Перро, отставший от победителя на 4 секунды и также ни разу не промахнувшийся. Тройку призёров замкнул немец Филипп Хорн (+6 секунд). Для 31-летнего Хорна это стало первой личной медалью в карьере.

Биатлон. Кубок мира — 2025/2026, 2-й этап, Хохфильцен. Спринт, 10 км, мужчины

1. Томмазо Джакомель (Италия) — 23.04,5 (0 промахов).

2. Эрик Перро (Франция) — отставание 4 секунды (0).

3. Филипп Хорн (Германия) +6,0 (0).

4. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) +9,1 (0).

5. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) +23,0 (0).

6. Мартин Понсилуома (Швеция) +25,0 (1).

7. Кэмпбелл Райт (США) +28,6 (0).

8. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) +35,1 (0).

9. Себастиан Самуэльссон (Швеция) +39,2 (2).

10. Кентен Фийон Майе (Франция) + 45,6 (1).

Календарь Кубка мира -- 2025/2026
Материалы по теме
Лучшие биатлонисты мира провалили старт сезона. Чего от них ждать на Олимпиаде?
Лучшие биатлонисты мира провалили старт сезона. Чего от них ждать на Олимпиаде?
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android