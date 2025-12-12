Томмазо Джакомель выиграл спринт на этапе КМ в Хохфильцене, Перро — второй

Итальянский биатлонист Томмазо Джакомель стал победителем спринта на втором этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене. Спортсмен завершил дистанцию 10 км за 23.04,5 и не допустил ни одного промаха. Джакомель одержал первую победу в спринте во взрослой карьере. До этого он трижды забирал серебро и один раз довольствовался бронзой на этой дистанции

Вторым стал французский биатлонист Эрик Перро, отставший от победителя на 4 секунды и также ни разу не промахнувшийся. Тройку призёров замкнул немец Филипп Хорн (+6 секунд). Для 31-летнего Хорна это стало первой личной медалью в карьере.

Биатлон. Кубок мира — 2025/2026, 2-й этап, Хохфильцен. Спринт, 10 км, мужчины

1. Томмазо Джакомель (Италия) — 23.04,5 (0 промахов).

2. Эрик Перро (Франция) — отставание 4 секунды (0).

3. Филипп Хорн (Германия) +6,0 (0).

4. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) +9,1 (0).

5. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) +23,0 (0).

6. Мартин Понсилуома (Швеция) +25,0 (1).

7. Кэмпбелл Райт (США) +28,6 (0).

8. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) +35,1 (0).

9. Себастиан Самуэльссон (Швеция) +39,2 (2).

10. Кентен Фийон Майе (Франция) + 45,6 (1).