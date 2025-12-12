«Не собирался довольствоваться подиумом». Джакомель — о победе в спринте в Хохфильцене

Призёр чемпионатов мира по биатлону итальянец Томмазо Джакомель поделился эмоциями после победы в спринтерской гонке на этапе Кубка мира – 2025/2026 в австрийском Хохфильцене. Джакомель провёл гонку, не допустив ни одного промаха на огневых рубежах.

«Это особенное чувство! Думаю, что спринт — это формат, который больше всего мне подходит, но до сих пор мне не удавалось выиграть его хотя бы раз, поэтому победить сегодня — особенно приятно. Это был типичный спринт в Хохфильцене, очень тяжёлый, где невозможно создать большой отрыв на лыжне, потому что трасса очень быстрая, и разницу нужно было делать на стрельбе. Сегодня мне это удалось, и, конечно, я безумно счастлив!

В биатлоне нужно иметь «мужество», и я думаю, сегодня у меня его было много — я пришёл на рубеж без страха, особенно в стойке. Я хотел сегодня победить, не собирался довольствоваться подиумом и знал, что для этого нужно стрелять быстро», – приводит слова Джакомеля Fondo Italia.