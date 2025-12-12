Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
IBU Кубок мира. Женщины. 7.5 км Спринт
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Лу Жанмонно выиграла спринт на этапе Кубка мира в Хохфильцене, Вирер стала четвёртой

Лу Жанмонно выиграла спринт на этапе Кубка мира в Хохфильцене, Вирер стала четвёртой
Комментарии

Четырёхкратная чемпионка мира в эстафетах, 27-летняя французская биатлонистка Лу Жанмонно выиграла спринт на втором этапе Кубка мира – 2025/2026, который проходит в Хохфильцене (Австрия). Представительница Франции преодолела дистанцию в 7,5 км за 19.59,4 и не допустила промахов на двух огневых рубежах.

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 2, Хохфильцен, Австрия
Женщины. 7.5 км Спринт
12 декабря 2025, пятница. 16:15 МСК
Окончено
1
Лу Жанмонно
Франция
19:59.4
2
Марен Ельмесет Киркеэйде
Норвегия
+15.3
3
Анна Магнуссон
Швеция
+16.1

Биатлон. Кубок мира – 2025/2025, второй этап, Хохфильцен. Спринт, 7,5 км. Женщины

1. Лу Жанмонно (Франция) – 19.59,4 (0).
2. Марен Ельмесет Киркеэйде (Норвегия) +15,3 (1).
3. Анна Магнуссон (Швеция) +15,1 (0).
4. Доротея Вирер (Италия) +27,9 (0).
5. Эми Басерга (Швейцария) +32,3 (0).
6. Камиль Бене (Франция) +32,7 (0).

Материалы по теме
Это новый уровень! Джакомель наконец-то сделал ноль и выиграл спринт на Кубке мира
Это новый уровень! Джакомель наконец-то сделал ноль и выиграл спринт на Кубке мира
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android