Лу Жанмонно выиграла спринт на этапе Кубка мира в Хохфильцене, Вирер стала четвёртой

Четырёхкратная чемпионка мира в эстафетах, 27-летняя французская биатлонистка Лу Жанмонно выиграла спринт на втором этапе Кубка мира – 2025/2026, который проходит в Хохфильцене (Австрия). Представительница Франции преодолела дистанцию в 7,5 км за 19.59,4 и не допустила промахов на двух огневых рубежах.

Биатлон. Кубок мира – 2025/2025, второй этап, Хохфильцен. Спринт, 7,5 км. Женщины

1. Лу Жанмонно (Франция) – 19.59,4 (0).

2. Марен Ельмесет Киркеэйде (Норвегия) +15,3 (1).

3. Анна Магнуссон (Швеция) +15,1 (0).

4. Доротея Вирер (Италия) +27,9 (0).

5. Эми Басерга (Швейцария) +32,3 (0).

6. Камиль Бене (Франция) +32,7 (0).