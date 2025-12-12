Лу Жанмонно выиграла спринт на этапе Кубка мира в Хохфильцене, Вирер стала четвёртой
Поделиться
Четырёхкратная чемпионка мира в эстафетах, 27-летняя французская биатлонистка Лу Жанмонно выиграла спринт на втором этапе Кубка мира – 2025/2026, который проходит в Хохфильцене (Австрия). Представительница Франции преодолела дистанцию в 7,5 км за 19.59,4 и не допустила промахов на двух огневых рубежах.
Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 2, Хохфильцен, Австрия
Женщины. 7.5 км Спринт
12 декабря 2025, пятница. 16:15 МСК
Окончено
1
Лу Жанмонно
Франция
19:59.4
2
Марен Ельмесет Киркеэйде
Норвегия
+15.3
3
Анна Магнуссон
Швеция
+16.1
Биатлон. Кубок мира – 2025/2025, второй этап, Хохфильцен. Спринт, 7,5 км. Женщины
1. Лу Жанмонно (Франция) – 19.59,4 (0).
2. Марен Ельмесет Киркеэйде (Норвегия) +15,3 (1).
3. Анна Магнуссон (Швеция) +15,1 (0).
4. Доротея Вирер (Италия) +27,9 (0).
5. Эми Басерга (Швейцария) +32,3 (0).
6. Камиль Бене (Франция) +32,7 (0).
Материалы по теме
Комментарии
- 12 декабря 2025
-
18:11
-
17:50
-
16:00
-
15:39
-
14:40
-
13:39
-
13:10
-
12:28
-
11:31
-
11:00
-
09:35
-
09:00
-
07:00
- 11 декабря 2025
-
23:40
-
22:44
-
22:31
-
21:52
-
21:17
-
20:33
-
20:22
-
19:47
-
18:09
-
17:21
-
16:45
-
16:34
-
16:19
-
14:41
-
13:36
-
12:36
-
12:01
-
11:59
-
11:13
-
09:54
-
09:30
-
07:00