Жулия Симон не попала в топ-15 своей первой гонки после завершения бана за мошенничество

Призёр Олимпийских игр и 10-кратная чемпионка мира по биатлону француженка Жулия Симон заняла 19-е место в первой гонке после скандальной дисквалификации.

Это произошло в спринте на втором этапе Кубка мира – 2025/2026, который проходит в Хохфильцене (Австрия). Гонку выиграла другая француженка Лу Жанмонно. Отставание Симон от соотечественницы составило 1.09,7. Жулия один раз промахнулась на стойке.

Напомним, Федерация лыжного спорта Франции (FFS) приняла решение отстранить Жулию Симон от соревнований и тренировок на шесть месяцев, на пять из которых — условно, за то, что биатлонистка была признана виновной в мошенничестве. Месячная дисквалификация завершилась 8 декабря.