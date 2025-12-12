30-летняя Анна Магнуссон впервые в карьере возглавила общий зачёт Кубка мира

Серебряный призёр Олимпиады-2018 в эстафете, 30-летняя шведская биатлонистка Анна Магнуссон возглавила общий зачёт Кубка мира – 2025/2026 после завоевания бронзовой медали в спринте на втором этапе в Хохфильцене (Австрия).
Биатлон. Общий зачёт Кубка мира – 2025/2026. Женщины. Положение на 12 декабря:
1. Анна Магнуссон (Швеция) – 239 очков.
2. Лу Жанмонно (Франция) – 200.
3. Марен Ельмесет Киркеэйде (Норвегия) – 195.
4. Камиль Бене (Франция) – 193.
5. Доротея Вирер (Италия) – 191.
6. Суви Минккинен (Финляндия) – 191.
7. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 145.
8. Эльвира Эберг (Швеция) – 126.
9. Осеан Мишлон (Франция) – 125.
10. Эми Басерга (Швейцария) – 120.
11. Лиза Виттоцци (Италия) – 114.
12. Ханна Эберг (Швеция) – 114.
Стоит отметить, Магнуссон впервые в карьере возглавила общий зачёт Кубка мира.
