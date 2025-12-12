30-летняя Анна Магнуссон впервые в карьере возглавила общий зачёт Кубка мира

Серебряный призёр Олимпиады-2018 в эстафете, 30-летняя шведская биатлонистка Анна Магнуссон возглавила общий зачёт Кубка мира – 2025/2026 после завоевания бронзовой медали в спринте на втором этапе в Хохфильцене (Австрия).

Биатлон. Общий зачёт Кубка мира – 2025/2026. Женщины. Положение на 12 декабря:

1. Анна Магнуссон (Швеция) – 239 очков.

2. Лу Жанмонно (Франция) – 200.

3. Марен Ельмесет Киркеэйде (Норвегия) – 195.

4. Камиль Бене (Франция) – 193.

5. Доротея Вирер (Италия) – 191.

6. Суви Минккинен (Финляндия) – 191.

7. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 145.

8. Эльвира Эберг (Швеция) – 126.

9. Осеан Мишлон (Франция) – 125.

10. Эми Басерга (Швейцария) – 120.

11. Лиза Виттоцци (Италия) – 114.

12. Ханна Эберг (Швеция) – 114.

Стоит отметить, Магнуссон впервые в карьере возглавила общий зачёт Кубка мира.