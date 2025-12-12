Польский биатлонист Галица установил уникальное достижение, став 24-м в спринте

18-летний польский биатлонист Гжегош Галица установил уникальное достижение в истории биатлона, заняв 24-е место в спринтерской гонке на втором этапе Кубка мира – 2025/2026 в Хохфильцене (Австрия).

Галица стал самым молодым биатлонистом в XXI веке, набравшим рейтинговые очки на Кубке мира.

Гжегош Галица (Польша) — 18 лет, 8 месяцев, 29 дней;

Рен Лонг (Китай) — 19 лет, 2 месяца, 21 день;

Кэмпбелл Райт (Новая Зеландия) — 19 лет, 6 месяцев, 3 дня;

Йими Клеметтинен (Финляндия) — 19 лет, 6 месяцев, 20 дней;

Якоб Кулбин (Эстония) — 19 лет, 6 месяцев, 30 дней.

Также нельзя не отметить, что Галица стал четвёртым самым молодым дебютантом Кубка мира в истории мужского биатлона в Польше.