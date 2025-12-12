Скидки
Польский биатлонист Галица установил уникальное достижение, став 24-м в спринте

18-летний польский биатлонист Гжегош Галица установил уникальное достижение в истории биатлона, заняв 24-е место в спринтерской гонке на втором этапе Кубка мира – 2025/2026 в Хохфильцене (Австрия).

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 2, Хохфильцен, Австрия
Мужчины. 10 км Спринт
12 декабря 2025, пятница. 13:25 МСК
Окончено
1
Томмазо Джакомель
Италия
23:04.5
2
Эрик Перро
Франция
+4.0
3
Филипп Хорн
Германия
+6.0

Галица стал самым молодым биатлонистом в XXI веке, набравшим рейтинговые очки на Кубке мира.

Гжегош Галица (Польша) — 18 лет, 8 месяцев, 29 дней;
Рен Лонг (Китай) — 19 лет, 2 месяца, 21 день;
Кэмпбелл Райт (Новая Зеландия) — 19 лет, 6 месяцев, 3 дня;
Йими Клеметтинен (Финляндия) — 19 лет, 6 месяцев, 20 дней;
Якоб Кулбин (Эстония) — 19 лет, 6 месяцев, 30 дней.

Также нельзя не отметить, что Галица стал четвёртым самым молодым дебютантом Кубка мира в истории мужского биатлона в Польше.

