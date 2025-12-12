Общий зачёт Кубка мира: Ботн продолжает лидировать, Джакомель догоняет Самуэльссона

26-летний норвежский биатлонист Йохан-Олав Ботн продолжает быть лидером общего зачёта Кубка мира – 2025/2026, несмотря на четвёртое место в спринте на втором этапе в Хохфильцене (Австрия).

Биатлон. Общий зачёт Кубка мира – 2025/2026. Мужчины. Положение на 12 декабря:

1. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) – 300 очков.

2. Себастиан Самуэльссон (Швеция) – 224.

3. Томмазо Джакомель (Италия) – 223.

4. Кентен Фийон Майе (Франция) – 212.

5. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) – 192.

6. Эрик Перро (Франция) – 190.

7. Мартин Улдаль (Норвегия) – 180.

8. Филипп Хорн (Германия) – 148.

9. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) – 147.

10. Сиверт Гутторм Баккен (Норвегия) – 130.

11. Кэмпбелл Райт (США) – 123.

12. Мартин Понсилуома (Швеция) – 119.