Общий зачёт Кубка мира: Ботн продолжает лидировать, Джакомель догоняет Самуэльссона
26-летний норвежский биатлонист Йохан-Олав Ботн продолжает быть лидером общего зачёта Кубка мира – 2025/2026, несмотря на четвёртое место в спринте на втором этапе в Хохфильцене (Австрия).
Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 2, Хохфильцен, Австрия
Мужчины. 10 км Спринт
12 декабря 2025, пятница. 13:25 МСК
Окончено
1
Томмазо Джакомель
Италия
23:04.5
2
Эрик Перро
Франция
+4.0
3
Филипп Хорн
Германия
+6.0
Биатлон. Общий зачёт Кубка мира – 2025/2026. Мужчины. Положение на 12 декабря:
1. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) – 300 очков.
2. Себастиан Самуэльссон (Швеция) – 224.
3. Томмазо Джакомель (Италия) – 223.
4. Кентен Фийон Майе (Франция) – 212.
5. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) – 192.
6. Эрик Перро (Франция) – 190.
7. Мартин Улдаль (Норвегия) – 180.
8. Филипп Хорн (Германия) – 148.
9. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) – 147.
10. Сиверт Гутторм Баккен (Норвегия) – 130.
11. Кэмпбелл Райт (США) – 123.
12. Мартин Понсилуома (Швеция) – 119.
