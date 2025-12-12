Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Зачёт спринтов Кубка мира — 2025/2026, мужчины: Ботн — лидер, Джакомель идёт вторым

Зачёт спринтов Кубка мира — 2025/2026: Ботн — лидер, Джакомель идёт вторым
Комментарии

26-летний норвежский биатлонист Йохан-Олав Ботн продолжает быть лидером спринтерского зачёта Кубка мира – 2025/2026 после четвёртого места в спринте на втором этапе в Хохфильцене (Австрия).

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 2, Хохфильцен, Австрия
Мужчины. 10 км Спринт
12 декабря 2025, пятница. 13:25 МСК
Окончено
1
Томмазо Джакомель
Италия
23:04.5
2
Эрик Перро
Франция
+4.0
3
Филипп Хорн
Германия
+6.0

Биатлон. Спринтерский зачёт Кубка мира – 2025/2026. Мужчины. Положение после двух гонок из семи:

  1. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) – 145 очков.
  2. Томмазо Джакомель (Италия) – 127.
  3. Эрик Перро (Франция) – 109.
  4. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) – 105.
  5. Кентен Фийон Майе (Франция) – 96.
  6. Филипп Хорн (Германия) – 90.
  7. Себастиан Самуэльссон (Швеция) – 84.
  8. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) – 82.
  9. Мартин Улдаль (Норвегия) – 75.
  10. Мартин Понсилуома (Швеция) – 72.
  11. Кэмпбелл Райт (США) – 64.
  12. Филипп Наврат (Германия) – 55.
Материалы по теме
Это новый уровень! Джакомель наконец-то сделал ноль и выиграл спринт на Кубке мира
Это новый уровень! Джакомель наконец-то сделал ноль и выиграл спринт на Кубке мира
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android