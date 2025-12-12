Зачёт спринтов Кубка мира — 2025/2026: Ботн — лидер, Джакомель идёт вторым
26-летний норвежский биатлонист Йохан-Олав Ботн продолжает быть лидером спринтерского зачёта Кубка мира – 2025/2026 после четвёртого места в спринте на втором этапе в Хохфильцене (Австрия).
Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 2, Хохфильцен, Австрия
Мужчины. 10 км Спринт
12 декабря 2025, пятница. 13:25 МСК
Окончено
1
Томмазо Джакомель
Италия
23:04.5
2
Эрик Перро
Франция
+4.0
3
Филипп Хорн
Германия
+6.0
Биатлон. Спринтерский зачёт Кубка мира – 2025/2026. Мужчины. Положение после двух гонок из семи:
- Йохан-Олав Ботн (Норвегия) – 145 очков.
- Томмазо Джакомель (Италия) – 127.
- Эрик Перро (Франция) – 109.
- Стурла Холм Легрейд (Норвегия) – 105.
- Кентен Фийон Майе (Франция) – 96.
- Филипп Хорн (Германия) – 90.
- Себастиан Самуэльссон (Швеция) – 84.
- Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) – 82.
- Мартин Улдаль (Норвегия) – 75.
- Мартин Понсилуома (Швеция) – 72.
- Кэмпбелл Райт (США) – 64.
- Филипп Наврат (Германия) – 55.
