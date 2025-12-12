Зачёт спринтов Кубка мира — 2025/2026: Ботн — лидер, Джакомель идёт вторым

26-летний норвежский биатлонист Йохан-Олав Ботн продолжает быть лидером спринтерского зачёта Кубка мира – 2025/2026 после четвёртого места в спринте на втором этапе в Хохфильцене (Австрия).

Биатлон. Спринтерский зачёт Кубка мира – 2025/2026. Мужчины. Положение после двух гонок из семи: