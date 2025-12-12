Спринтерский зачёт Кубка мира — 2025/2026: Магнуссон идёт на первом месте, Вирер в топ-5
Серебряный призёр Олимпиады-2018 в эстафете, 30-летняя шведская биатлонистка Анна Магнуссон возглавляет спринтерский зачёт Кубка мира – 2025/2026 после завоевания бронзовой медали в спринте на втором этапе в Хохфильцене (Австрия).
Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 2, Хохфильцен, Австрия
Женщины. 7.5 км Спринт
12 декабря 2025, пятница. 16:15 МСК
Окончено
1
Лу Жанмонно
Франция
19:59.4
2
Марен Ельмесет Киркеэйде
Норвегия
+15.3
3
Анна Магнуссон
Швеция
+16.1
Биатлон. Спринтерский зачёт Кубка мира – 2025/2026. Женщины. Положение после двух гонок из семи:
1. Анна Магнуссон (Швеция) – 140 очков.
2. Лу Жанмонно (Франция) – 120.
3. Марен Ельмесет Киркеэйде (Норвегия) – 116.
4. Суви Минккинен (Финляндия) – 90.
5. Доротея Вирер (Италия) – 79.
6. Камиль Бене (Франция) – 73.
7. Осеан Мишлон (Франция) – 72.
8. Эми Басерга (Швейцария) – 66.
9. Эльвира Эберг (Швеция) – 62.
10. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 55.
11. Элла Хальварссон (Швеция) – 53.
12. Лиза Виттоцци (Италия) – 53.
