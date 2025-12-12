Спринтерский зачёт Кубка мира — 2025/2026: Магнуссон идёт на первом месте, Вирер в топ-5

Серебряный призёр Олимпиады-2018 в эстафете, 30-летняя шведская биатлонистка Анна Магнуссон возглавляет спринтерский зачёт Кубка мира – 2025/2026 после завоевания бронзовой медали в спринте на втором этапе в Хохфильцене (Австрия).

Биатлон. Спринтерский зачёт Кубка мира – 2025/2026. Женщины. Положение после двух гонок из семи:

1. Анна Магнуссон (Швеция) – 140 очков.

2. Лу Жанмонно (Франция) – 120.

3. Марен Ельмесет Киркеэйде (Норвегия) – 116.

4. Суви Минккинен (Финляндия) – 90.

5. Доротея Вирер (Италия) – 79.

6. Камиль Бене (Франция) – 73.

7. Осеан Мишлон (Франция) – 72.

8. Эми Басерга (Швейцария) – 66.

9. Эльвира Эберг (Швеция) – 62.

10. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 55.

11. Элла Хальварссон (Швеция) – 53.

12. Лиза Виттоцци (Италия) – 53.