Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
IBU Кубок мира. Женщины. 4 x 6 км Эстафета
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Биатлон, Кубок России, 2-й этап, женщины: во сколько начало спринта, где смотреть

Биатлон, Кубок России, 2-й этап, женщины: во сколько начало спринта, где смотреть
Комментарии

Сегодня, 13 декабря, в Тюмени в рамках второго этапа Альфа-Банк Кубка России – 2025/2026 по биатлону пройдёт женский спринт на 7,5 км. Начало гонки назначено на 9:00 мск.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2025/26. Этап 2, Тюмень
Женщины. Спринт 7.5 км
13 декабря 2025, суббота. 09:00 МСК
Не началось

Женский спринт в Тюмени в прямом эфире покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Арена». Начало трансляции в 8:35 мск.

Биатлон. Кубок России – 2025/2026, 2-й этап. Спринт, 7,5 км. Женщины. Стартовый лист (частично)

14. Светлана Миронова.
15. Полина Шевнина.
21. Маргарита Болдырева.
26. Наталия Шевченко.
31. Анна Грухвина.
35. Ирина Казакевич.
38. Анастасия Гришина.
39. Екатерина Мошкова.
42. Анастасия Шевченко.
45. Тамара Дербушева.
47. Анастасия Егорова.
50. Кристина Резцова.
51. Кира Дюжева.
52. Анастасия Томшина.
53. Виктория Метеля.
54. Ксения Довгая.
56. Виктория Сливко.
63. Анастасия Халили.
66. Елизавета Бурундукова.
67. Полина Плюснина.

Материалы по теме
Лучшие биатлонисты мира провалили старт сезона. Чего от них ждать на Олимпиаде?
Лучшие биатлонисты мира провалили старт сезона. Чего от них ждать на Олимпиаде?
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android