Биатлон, Кубок России, 2-й этап, женщины: во сколько начало спринта, где смотреть

Сегодня, 13 декабря, в Тюмени в рамках второго этапа Альфа-Банк Кубка России – 2025/2026 по биатлону пройдёт женский спринт на 7,5 км. Начало гонки назначено на 9:00 мск.

Женский спринт в Тюмени в прямом эфире покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Арена». Начало трансляции в 8:35 мск.

Биатлон. Кубок России – 2025/2026, 2-й этап. Спринт, 7,5 км. Женщины. Стартовый лист (частично)

14. Светлана Миронова.

15. Полина Шевнина.

21. Маргарита Болдырева.

26. Наталия Шевченко.

31. Анна Грухвина.

35. Ирина Казакевич.

38. Анастасия Гришина.

39. Екатерина Мошкова.

42. Анастасия Шевченко.

45. Тамара Дербушева.

47. Анастасия Егорова.

50. Кристина Резцова.

51. Кира Дюжева.

52. Анастасия Томшина.

53. Виктория Метеля.

54. Ксения Довгая.

56. Виктория Сливко.

63. Анастасия Халили.

66. Елизавета Бурундукова.

67. Полина Плюснина.