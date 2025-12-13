Скидки
IBU Кубок мира. Женщины. 4 x 6 км Эстафета
Смотреть трансляцию
16:15 Мск
Биатлон

Биатлон, Кубок России, 2-й этап, мужчины: во сколько начало спринта, где смотреть

Комментарии

Сегодня, 13 декабря, в Тюмени в рамках второго этапа Альфа-Банк Кубка России – 2025/2026 по биатлону пройдёт мужской спринт на 10 км. Начало гонки назначено на 11:30 мск.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2025/26. Этап 2, Тюмень
Мужчины. Спринт 10 км
13 декабря 2025, суббота. 11:30 МСК
Не началось

Мужской спринт в Тюмени в прямом эфире покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Арена». Начало трансляции в 11:00 мск.

Биатлон. Кубок России – 2025/2026, 2-й этап. Спринт, 10 км. Мужчины. Стартовый лист (частично)

4. Роман Сурнев.
10. Кирилл Бажин.
14. Иван Колотов.
27. Александр Логинов.
29. Карим Халили.
30. Антон Бабиков.
37. Евгений Сидоров.
41. Ярослав Конкин.
47. Даниил Серохвостов.
51. Михаил Бурундуков.
58. Александр Корнев.
60. Савелий Коновалов.
61. Роман Ерёмин.
63. Эдуард Латыпов.
65. Олег Домичек.
66. Александр Поварницын.

Календарь Кубка России по биатлону -- 2025/2026
