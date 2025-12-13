Биатлон, Кубок России, 2-й этап, мужчины: во сколько начало спринта, где смотреть

Сегодня, 13 декабря, в Тюмени в рамках второго этапа Альфа-Банк Кубка России – 2025/2026 по биатлону пройдёт мужской спринт на 10 км. Начало гонки назначено на 11:30 мск.

Мужской спринт в Тюмени в прямом эфире покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Арена». Начало трансляции в 11:00 мск.

Биатлон. Кубок России – 2025/2026, 2-й этап. Спринт, 10 км. Мужчины. Стартовый лист (частично)

4. Роман Сурнев.

10. Кирилл Бажин.

14. Иван Колотов.

27. Александр Логинов.

29. Карим Халили.

30. Антон Бабиков.

37. Евгений Сидоров.

41. Ярослав Конкин.

47. Даниил Серохвостов.

51. Михаил Бурундуков.

58. Александр Корнев.

60. Савелий Коновалов.

61. Роман Ерёмин.

63. Эдуард Латыпов.

65. Олег Домичек.

66. Александр Поварницын.