Шевченко выиграла спринт на этапе Кубка России в Тюмени, Казакевич — вторая
Российская биатлонистка Наталия Шевченко стала победительницей спринта на 7,5 км на втором этапе Кубка России, который проходит в Тюмени. Спортсменка из Свердловской области завершила гонку за 19.33,2 и не допустила ни одного промаха на двух рубежах.
Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2025/26. Этап 2, Тюмень
Женщины. Спринт 7.5 км
13 декабря 2025, суббота. 09:00 МСК
Окончено
1
Наталия Шевченко
Свердловская область
19:33.2
2
Ирина Казакевич
Свердловская область
+9.5
3
Юлия Коваленко
Красноярский край
+25.5
Второй стала Ирина Казакевич, также не допустившая промахов и отставшая от победительницы на 9,5 секунды. Тройку призёров замкнула Юлия Коваленко (+25,5).
Биатлон. Кубок России – 2025/2026, 2-й этап, Тюмень. Женщины. Спринт, 7,5 км
- Наталия Шевченко – 19.33,2 (0 промахов).
- Ирина Казакевич – отставание 9,5 (0).
- Юлия Коваленко +25,5 (0).
- Кристина Резцова +31,2 (2).
- Инна Терещенко +37,9 (1).
- Ксения Довгая +1.00,1 (0).
- Екатерина Мошкова +1.13,3 (2).
- Анастасия Зырянова +1.22,0 (1).
- Тамара Дербушева +1.27,8 (1).
- Виктория Метеля +1.30,1 (2).
