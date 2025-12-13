Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
IBU Кубок мира. Женщины. 4 x 6 км Эстафета
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Шевченко выиграла спринт на этапе Кубка России в Тюмени, Казакевич — вторая

Шевченко выиграла спринт на этапе Кубка России в Тюмени, Казакевич — вторая
Комментарии

Российская биатлонистка Наталия Шевченко стала победительницей спринта на 7,5 км на втором этапе Кубка России, который проходит в Тюмени. Спортсменка из Свердловской области завершила гонку за 19.33,2 и не допустила ни одного промаха на двух рубежах.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2025/26. Этап 2, Тюмень
Женщины. Спринт 7.5 км
13 декабря 2025, суббота. 09:00 МСК
Окончено
1
Наталия Шевченко
Свердловская область
19:33.2
2
Ирина Казакевич
Свердловская область
+9.5
3
Юлия Коваленко
Красноярский край
+25.5

Второй стала Ирина Казакевич, также не допустившая промахов и отставшая от победительницы на 9,5 секунды. Тройку призёров замкнула Юлия Коваленко (+25,5).

Биатлон. Кубок России – 2025/2026, 2-й этап, Тюмень. Женщины. Спринт, 7,5 км

  1. Наталия Шевченко – 19.33,2 (0 промахов).
  2. Ирина Казакевич – отставание 9,5 (0).
  3. Юлия Коваленко +25,5 (0).
  4. Кристина Резцова +31,2 (2).
  5. Инна Терещенко +37,9 (1).
  6. Ксения Довгая +1.00,1 (0).
  7. Екатерина Мошкова +1.13,3 (2).
  8. Анастасия Зырянова +1.22,0 (1).
  9. Тамара Дербушева +1.27,8 (1).
  10. Виктория Метеля +1.30,1 (2).
Календарь Кубка России по биатлону -- 2025/2026
Материалы по теме
Сборная Франции по биатлону наконец-то проснулась. Есть первое личное золото в сезоне!
Сборная Франции по биатлону наконец-то проснулась. Есть первое личное золото в сезоне!
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android