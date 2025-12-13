Шевченко выиграла спринт на этапе Кубка России в Тюмени, Казакевич — вторая

Российская биатлонистка Наталия Шевченко стала победительницей спринта на 7,5 км на втором этапе Кубка России, который проходит в Тюмени. Спортсменка из Свердловской области завершила гонку за 19.33,2 и не допустила ни одного промаха на двух рубежах.

Второй стала Ирина Казакевич, также не допустившая промахов и отставшая от победительницы на 9,5 секунды. Тройку призёров замкнула Юлия Коваленко (+25,5).

Биатлон. Кубок России – 2025/2026, 2-й этап, Тюмень. Женщины. Спринт, 7,5 км