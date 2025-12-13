Скидки
IBU Кубок мира. Женщины. 4 x 6 км Эстафета
Смотреть трансляцию
16:15 Мск
Биатлон Новости

КМ по биатлону, 2-й этап, мужчины: во сколько начало гонки преследования, где смотреть
Сегодня, 13 декабря, в Хохфильцене (Австрия) продолжится второй этап Кубка мира по биатлону. В 14:00 мск состоится мужская гонка преследования на дистанции 12,5 км.

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 2, Хохфильцен, Австрия
Мужчины. 12.5 км Гонка преследования
13 декабря 2025, суббота. 14:00 МСК
Не началось

В России прямую трансляцию события можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko. В матч-центре «Чемпионата» можно будет следить за развитием событий в Австрии — там вся актуальная информация о старте по этапам.

Биатлон. Кубок мира — 2025/2026. Второй этап. Хохфильцен (Австрия). Гонка преследования. Мужчины, 12,5 км. Старт-лист (частично):

1. Томмазо Джакомель (Италия).

2. Эрик Перро (Франция).

3. Филипп Хорн (Германия).

4. Йохан-Олав Ботн (Норвегия).

5. Стурла Холм Легрейд (Норвегия).

6. Мартин Понсилуома (Швеция).

7. Кэмпбелл Райт (США).

8. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия).

9. Себастиан Самуэльссон (Швеция).

10. Кентен Фийон Майе (Франция).

14. Эмильен Жаклен (Франция).

