«Сегодня всё совпало». Шевченко — после победы в спринте на этапе Кубка России в Тюмени
Победительница женского спринта на этапе Кубка России в Тюмени российская биатлонистка Наталия Шевченко рассказала, что золотая медаль была для неё долгожданной наградой после ряда неудач.
Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2025/26. Этап 2, Тюмень
Женщины. Спринт 7.5 км
13 декабря 2025, суббота. 09:00 МСК
Окончено
1
Наталия Шевченко
Свердловская область
19:33.2
2
Ирина Казакевич
Свердловская область
+9.5
3
Юлия Коваленко
Красноярский край
+25.5
«Очень счастлива, давно ждала эту победу. С начала сезона как‑то не получалось — то стрельба, то ход. Сегодня всё совпало. Было много сделано работы, в начале сезона не могла разбежаться. Но сегодня было более‑менее, но всё равно чувствую себя не в своих кондициях. Сегодня старалась не зацеливаться на стрельбе, отработать, как умею», — приводит слова Шевченко «Матч ТВ».
До 2022 года Наталия Шевченко выступала в лыжных гонках.
