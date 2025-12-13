«Сегодня всё совпало». Шевченко — после победы в спринте на этапе Кубка России в Тюмени

Победительница женского спринта на этапе Кубка России в Тюмени российская биатлонистка Наталия Шевченко рассказала, что золотая медаль была для неё долгожданной наградой после ряда неудач.

«Очень счастлива, давно ждала эту победу. С начала сезона как‑то не получалось — то стрельба, то ход. Сегодня всё совпало. Было много сделано работы, в начале сезона не могла разбежаться. Но сегодня было более‑менее, но всё равно чувствую себя не в своих кондициях. Сегодня старалась не зацеливаться на стрельбе, отработать, как умею», — приводит слова Шевченко «Матч ТВ».

До 2022 года Наталия Шевченко выступала в лыжных гонках.