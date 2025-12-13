«В голове как-то нужно переключиться». Резцова — после спринта на этапе КР в Тюмени
Серебряный и бронзовый призёр Олимпиады в Пекине биатлонистка Кристина Резцова, занявшая четвёртое место по итогам спринта на втором этапе Кубка России в Тюмени, заявила, что ощущает усталость и нуждается в восстановлении, несмотря на неплохое физическое состояние.
Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2025/26. Этап 2, Тюмень
Женщины. Спринт 7.5 км
13 декабря 2025, суббота. 09:00 МСК
Окончено
1
Наталия Шевченко
Свердловская область
19:33.2
2
Ирина Казакевич
Свердловская область
+9.5
3
Юлия Коваленко
Красноярский край
+25.5
«Рада, что всё ещё остаются силы быстро бежать, хоть уже и чувствуется усталость. С самого утра чувствуется такая вялость. От гонки к гонке очень много сил тратишь на волнение, на подготовку. Нужно немного отдохнуть и расслабиться головой. Физическое состояние хорошее, но в голове как‑то нужно переключиться. Завтра с супругом после масс‑старта хотим съездить на источники, может быть, это поможет», – приводит слова Резцовой «Матч ТВ».
