«В голове как-то нужно переключиться». Резцова — после спринта на этапе КР в Тюмени

Серебряный и бронзовый призёр Олимпиады в Пекине биатлонистка Кристина Резцова, занявшая четвёртое место по итогам спринта на втором этапе Кубка России в Тюмени, заявила, что ощущает усталость и нуждается в восстановлении, несмотря на неплохое физическое состояние.

«Рада, что всё ещё остаются силы быстро бежать, хоть уже и чувствуется усталость. С самого утра чувствуется такая вялость. От гонки к гонке очень много сил тратишь на волнение, на подготовку. Нужно немного отдохнуть и расслабиться головой. Физическое состояние хорошее, но в голове как‑то нужно переключиться. Завтра с супругом после масс‑старта хотим съездить на источники, может быть, это поможет», – приводит слова Резцовой «Матч ТВ».