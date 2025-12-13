«Последний раз стреляла в спринте на ноль в 2022-м». Казакевич — после серебра в Тюмени

Призёр Олимпийских игр (2022) в эстафете биатлонистка Ирина Казакевич, выигравшая серебряную медаль в спринте на втором этапе Кубка России в Тюмени, прокомментировала свой результат.

— Я сегодня рада своей стрельбе, хоть и не удалось удержать первую позицию, последний круг дался очень тяжело. Я в последний раз стреляла в спринте на ноль в 2022 году. Это был спринт после Олимпийских игр, тогда получилось выиграть. Для меня это радостные эмоции, несмотря на то что не удалось победить. Наталия Шевченко сегодня оказалась намного сильнее на финишном круге.

— Почему поднакрыло ходом в конце?

— Если честно, есть на то небольшие причины. Была небольшая скованность, но это связано с мышечным состоянием тела. Отработала на максимуме, было тяжело, но главное, что справилась со стрельбой, — приводит слова Казакевич «Матч ТВ».