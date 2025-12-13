Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
IBU Кубок мира. Женщины. 4 x 6 км Эстафета
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

«Последний раз стреляла в спринте на ноль в 2022-м». Казакевич — после серебра в Тюмени

«Последний раз стреляла в спринте на ноль в 2022-м». Казакевич — после серебра в Тюмени
Комментарии

Призёр Олимпийских игр (2022) в эстафете биатлонистка Ирина Казакевич, выигравшая серебряную медаль в спринте на втором этапе Кубка России в Тюмени, прокомментировала свой результат.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2025/26. Этап 2, Тюмень
Женщины. Спринт 7.5 км
13 декабря 2025, суббота. 09:00 МСК
Окончено
1
Наталия Шевченко
Свердловская область
19:33.2
2
Ирина Казакевич
Свердловская область
+9.5
3
Юлия Коваленко
Красноярский край
+25.5

— Я сегодня рада своей стрельбе, хоть и не удалось удержать первую позицию, последний круг дался очень тяжело. Я в последний раз стреляла в спринте на ноль в 2022 году. Это был спринт после Олимпийских игр, тогда получилось выиграть. Для меня это радостные эмоции, несмотря на то что не удалось победить. Наталия Шевченко сегодня оказалась намного сильнее на финишном круге.

— Почему поднакрыло ходом в конце?
— Если честно, есть на то небольшие причины. Была небольшая скованность, но это связано с мышечным состоянием тела. Отработала на максимуме, было тяжело, но главное, что справилась со стрельбой, — приводит слова Казакевич «Матч ТВ».

Материалы по теме
Лучшие биатлонисты мира провалили старт сезона. Чего от них ждать на Олимпиаде?
Лучшие биатлонисты мира провалили старт сезона. Чего от них ждать на Олимпиаде?
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android