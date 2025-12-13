«Останется между нами». Жулия Симон — на вопрос об отношениях в команде после скандала

Призёр Олимпийских игр и 10-кратная чемпионка мира по биатлону француженка Жулия Симон высказалась о взаимоотношениях с коллегами по сборной после скандального дела о мошенничестве.

Спринт на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия) стал для Симон первым стартом после завершения дисквалификации после того, как она была признана виновной в мошенничестве.

— Как складываются ваши отношения с товарищами по команде после всего произошедшего?

– Всё хорошо, мы здесь, чтобы соревноваться, и самое главное – добиваться хороших результатов, что показала, в частности, Лу Жанмоно, которая была очень сильна.

— Вы уладили разногласия и забыли о случившемся?

– Да, конечно, мы поговорили, но это останется между нами, — приводит слова Симон SVT.