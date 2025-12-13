Скидки
«Мы к этому привыкли». Жанмонно высказалась о возвращении Симон после дела о мошенничестве

Четырёхкратная чемпионка мира в эстафетах французская биатлонистка Лу Жанмонно оценила возвращение 10-кратной чемпионки мира соотечественницы Жулии Симон в состав команды после скандального дела о мошенничестве.

«Возвращение Жулии Симон мы воспринимаем примерно так же, как и последние три года. На самом деле, мы к этому привыкли. Если для вас это становится известно время от времени, то для нас это стало ежедневным явлением за последние три с половиной года.

Так что, по сути, мы научились жить с ситуациями, которые несколько изменились за эти годы. Но, сами того не осознавая, мы к этому привыкли», — приводит слова Жанмонно Ski-Nordique.

