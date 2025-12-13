Скидки
IBU Кубок мира. Женщины. 4 x 6 км Эстафета
Главная Биатлон Новости

Жанмонно заявила об угрозах убийством в сторону Бреза-Буше после уголовного дела Симон

Комментарии

Четырёхкратная чемпионка мира в эстафетах французская биатлонистка Лу Жанмонно рассказала, что Жюстин Бреза-Буше получает угрозы. Именно Бреза-Буше заявила о мошеннических действиях Жулии Симон, которая была признана виновной судом.

«Меня глубоко разочаровало то, что произошло с Жюстин. Она платит слишком высокую цену за то, жертвой чего она когда-то стала.

Например, в конце прошлой недели она получила угрозы убийством в адрес своей дочери. Это отвратительно. Не считаю нормальным, что ситуация дошла до такого уровня. Честно говоря, наблюдать за всем этим тяжело, потому что чувствуешь себя немного бессильным перед лицом человеческой жестокости, которая когда-то не касалась этих людей. В общем, это тяжело, и я, честно говоря, разочарована.

Я не хотела так прожить свою карьеру спортсменки в составе сборной Франции. Мне хотелось ходить на тренировки с друзьями и быть счастливой. К сожалению, это не так, но мы научились справляться. И опять же, я делаю всё возможное, чтобы поддержать. Жюстин замечательный человек, заслуживающий всей любви на свете. Сама того не осознавая, она немного сломлена всем этим», — приводит слова Жанмонно Ski-Nordique.

