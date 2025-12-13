Скидки
Главная Биатлон Новости

Латыпов выиграл спринт на этапе Кубка России в Тюмени, Халили — второй

Российский биатлонист Эдуард Латыпов стал победителем спринта на дистанции 10 км на втором этапе Кубка России, который проходит в Тюмени. Представитель Республики Башкортостан финишировал за 21.39,2 и не допустил на двух огневых рубежах ни одного промаха.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2025/26. Этап 2, Тюмень
Мужчины. Спринт 10 км
13 декабря 2025, суббота. 11:30 МСК
Окончено
1
Эдуард Латыпов
Республика Башкортостан
21:39.2
2
Саид Каримулла Халили
Московская область
+24.6
3
Александр Поварницын
Тюменская область
+29.2

Второе место занял Карим Халили, отставший от победителя на 24,6 секунды и также не допустивший промахов. Тройку призёров замкнул Александр Поварницын (+29,2).

Биатлон. Кубок России, 2-й этап, Тюмень. Мужчины. Спринт 10 км

1. Эдуард Латыпов — 21.39,2 (0 промахов).

2. Карим Халили — отставание 24,6 (0).

3. Александр Поварницын +29,2 (0).

4. Кирилл Бажин +39,4 (0).

5. Егор Прокудин +41,2 (0).

6. Евгений Сидоров +41,8 (0).

Календарь Кубка России по биатлону
