Латыпов выиграл спринт на этапе Кубка России в Тюмени, Халили — второй

Российский биатлонист Эдуард Латыпов стал победителем спринта на дистанции 10 км на втором этапе Кубка России, который проходит в Тюмени. Представитель Республики Башкортостан финишировал за 21.39,2 и не допустил на двух огневых рубежах ни одного промаха.

Второе место занял Карим Халили, отставший от победителя на 24,6 секунды и также не допустивший промахов. Тройку призёров замкнул Александр Поварницын (+29,2).

Биатлон. Кубок России, 2-й этап, Тюмень. Мужчины. Спринт 10 км

1. Эдуард Латыпов — 21.39,2 (0 промахов).

2. Карим Халили — отставание 24,6 (0).

3. Александр Поварницын +29,2 (0).

4. Кирилл Бажин +39,4 (0).

5. Егор Прокудин +41,2 (0).

6. Евгений Сидоров +41,8 (0).