Латыпов выиграл спринт на этапе Кубка России в Тюмени, Халили — второй
Российский биатлонист Эдуард Латыпов стал победителем спринта на дистанции 10 км на втором этапе Кубка России, который проходит в Тюмени. Представитель Республики Башкортостан финишировал за 21.39,2 и не допустил на двух огневых рубежах ни одного промаха.
Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2025/26. Этап 2, Тюмень
Мужчины. Спринт 10 км
13 декабря 2025, суббота. 11:30 МСК
Окончено
1
Эдуард Латыпов
Республика Башкортостан
21:39.2
2
Саид Каримулла Халили
Московская область
+24.6
3
Александр Поварницын
Тюменская область
+29.2
Второе место занял Карим Халили, отставший от победителя на 24,6 секунды и также не допустивший промахов. Тройку призёров замкнул Александр Поварницын (+29,2).
Биатлон. Кубок России, 2-й этап, Тюмень. Мужчины. Спринт 10 км
1. Эдуард Латыпов — 21.39,2 (0 промахов).
2. Карим Халили — отставание 24,6 (0).
3. Александр Поварницын +29,2 (0).
4. Кирилл Бажин +39,4 (0).
5. Егор Прокудин +41,2 (0).
6. Евгений Сидоров +41,8 (0).
