Кубок мира по биатлону, 2-й этап, женщины: во сколько начало эстафеты, где смотреть

Сегодня, 13 декабря, в Хохфильцене (Австрия) продолжится второй этап Кубка мира по биатлону. В 16:15 мск состоится женская эстафета на дистанции 4х6 км.

В России прямую трансляцию события можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko. В матч-центре «Чемпионата» можно будет следить за развитием событий в Австрии — там вся актуальная информация о старте по этапам.

Биатлон. Кубок мира — 2025/2026. Второй этап. Хохфильцен (Австрия). Эстафета. Женщины, 4х6 км. Старт-лист (частично):

1. Франция: Камиль Бене, Жанна Ришар, Жюстин Бреза-Буше, Лу Жанмонно.

2. Италия: Ханна Аухенталлер, Доротея Вирер, Самэула Комола, Лиза Виттоцци.

3. Чехия: Джессика Ислова, Луция Харватова, Тереза Воборникова, Маркета Давидова.

4. Швеция: Элла Хальварссон, Анна Магнуссон, Эльвира Эберг, Ханна Эберг.

5. Австрия: Анна Гандлер, Анна Андексер, Анна Юппе, Лиза Тереза Хаузер.

6. Норвегия: Марте Кракстад Йохансен, Ингрид Ландмарк Тандреволд, Каролин Оффигстад Кноттен, Марен Ельмесет Киркеэйде.

7. Финляндия: Инка Хямяляйнен, Соня Лейнамо, Венла Лехтонен, Суви Минккинен.