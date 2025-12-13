Скидки
IBU Кубок мира. Женщины. 4 x 6 км Эстафета
Смотреть трансляцию
16:15 Мск
Биатлон

Кубок мира по биатлону, 2-й этап, женщины: во сколько начало эстафеты, где смотреть
Сегодня, 13 декабря, в Хохфильцене (Австрия) продолжится второй этап Кубка мира по биатлону. В 16:15 мск состоится женская эстафета на дистанции 4х6 км.

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 2, Хохфильцен, Австрия
Женщины. 4 x 6 км Эстафета
13 декабря 2025, суббота. 16:15 МСК
В России прямую трансляцию события можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko. В матч-центре «Чемпионата» можно будет следить за развитием событий в Австрии — там вся актуальная информация о старте по этапам.

Биатлон. Кубок мира — 2025/2026. Второй этап. Хохфильцен (Австрия). Эстафета. Женщины, 4х6 км. Старт-лист (частично):

1. Франция: Камиль Бене, Жанна Ришар, Жюстин Бреза-Буше, Лу Жанмонно.
2. Италия: Ханна Аухенталлер, Доротея Вирер, Самэула Комола, Лиза Виттоцци.
3. Чехия: Джессика Ислова, Луция Харватова, Тереза Воборникова, Маркета Давидова.
4. Швеция: Элла Хальварссон, Анна Магнуссон, Эльвира Эберг, Ханна Эберг.
5. Австрия: Анна Гандлер, Анна Андексер, Анна Юппе, Лиза Тереза Хаузер.
6. Норвегия: Марте Кракстад Йохансен, Ингрид Ландмарк Тандреволд, Каролин Оффигстад Кноттен, Марен Ельмесет Киркеэйде.
7. Финляндия: Инка Хямяляйнен, Соня Лейнамо, Венла Лехтонен, Суви Минккинен.

Календарь Кубка мира по биатлону -- 2025/2026
