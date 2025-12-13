Скидки
IBU Кубок мира. Женщины. 4 x 6 км Эстафета
Смотреть трансляцию
16:15 Мск
Биатлон Новости

Эрик Перро выиграл пасьют на этапе Кубка мира в Хохфильцене, Джакомель — второй
Французский биатлонист Эрик Перро стал победителем гонки преследования на втором этапе Кубка мира — 2025/2026 по биатлону, проходящем в австрийском Хохфильцене. Спортсмен преодолел дистанцию 12,5 км за 30.06,2 и не допустил ни одного промаха на четырёх рубежах. Это стало первой в карьере Перро победой в пасьюте на крупных стартах.

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 2, Хохфильцен, Австрия
Мужчины. 12.5 км Гонка преследования
13 декабря 2025, суббота. 14:00 МСК
Окончено
1
Эрик Перро
Франция
30:06.2
2
Томмазо Джакомель
Италия
+10.2
3
Йохан-Олав Ботн
Норвегия
+29.0

Серебряную медаль выиграл итальянский спортсмен Томмазо Джакомель, проигравший Перро 10,2 секунды. Тройку призёров замкнул представитель Норвегии Йохан-Олав Ботн (+29,0).

Календарь Кубка мира по биатлону
