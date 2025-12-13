Эрик Перро выиграл пасьют на этапе Кубка мира в Хохфильцене, Джакомель — второй

Французский биатлонист Эрик Перро стал победителем гонки преследования на втором этапе Кубка мира — 2025/2026 по биатлону, проходящем в австрийском Хохфильцене. Спортсмен преодолел дистанцию 12,5 км за 30.06,2 и не допустил ни одного промаха на четырёх рубежах. Это стало первой в карьере Перро победой в пасьюте на крупных стартах.

Серебряную медаль выиграл итальянский спортсмен Томмазо Джакомель, проигравший Перро 10,2 секунды. Тройку призёров замкнул представитель Норвегии Йохан-Олав Ботн (+29,0).

Биатлон. Кубок мира, 2-й этап, Хохфильцен. Мужчины. Гонка преследования, 12,5 км

1. Эрик Перро (Франция) — 30.06,2 (0 промахов).

2. Томмазо Джакомель (Италия) — отставание 10,2 секунды (1).

3. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) +29,0 (1).

4. Филипп Хорн (Германия) +47,8 (1).

5. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) +1.00,7 (1).

6. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) +1.07,7 (2).