«Чистая стрельба греет душу». Латыпов — о победе в спринте на этапе Кубка России в Тюмени

Обладатель трёх бронзовых медалей Олимпийских игр в Пекине (2022) российский биатлонист Эдуард Латыпов, ставший победителем мужского спринта на втором этапе Кубка России в Тюмени, заявил, что испытывает положительные эмоции от своего результата и намерен поддерживать хороший уровень на протяжении сезона.

«Эмоции положительные. Всё получилось. Чистая стрельба греет душу. Самочувствие оптимальное. Грамотно разложил силы по дистанции. Гонка показательная. Мне очень понравилась. Я всегда выхожу, чтобы отработать на ноль. Сейчас стрельба стабилизируется. Важно сохранить это по ходу сезона. Предстоит ещё много работы», — приводит слова Латыпова «Матч ТВ».